“Lo dije hace muchos meses, y me apena realmente porque uno hasta se cuestiona, piensa que está equivocado cuando pones límites, te dicen ‘debes tener correa’, aceptar ‘bromas’ disfrazadas de machismo, sexismo, y a eso se le suma que también nos dicen: ‘son hombres pues, inmaduros, qué se va a hacer, aguanta no más’”, se lee en parte de su extenso mensaje.

La ex de Julián Zucchi reveló que los ‘ Urracos ’ incluso inventaban historias sobre ella que la perjudicaban en su trabajo: “Incluso en cada lugar que se sentaban, inventaron historias para quedar como ‘los buenos’, e hicieron creer que era, al revés, que yo era la que hacía bullying, la que ponía trabas en el trabajo por mi mala actitud”.

La exreportera afirmó que se mantuvo en silencio para así evitar problemas, aunque sabía que estas eran situaciones que transgredían la ética profesional. “Yo siempre me quedé callada por mi tranquilidad, pese a que sé muchísimas cosas más que van de la mano con la moral y la ética, pero que no me competen decirlas. Y porque tiene que pasar mucho tiempo para que ‘te crean’ o ‘te den la razón’”, escribió.