¿Qué pasó? En redes sociales circula el preciso instante en el que Gabriela Serpa abandona el set de 'Puro Floro' , de los colaboradores de Magaly Medina . A pesar que no se sabe bien el contexto, debido a que la grabación original no figura en el podcast de YouTube , los cibernautas expresaron su respaldo a la integrante de "JB en ATV" .

"Yo estoy solo y no necesito a nadie, por eso estoy solo", refiere John Tirado segundos antes de que su invitada indicara que no se siente bien y se salga de la toma.

No contento con este tema, Gianfranco Pérez aseguró que vio fotos íntimas de Gabriela Serpa que envió a su expareja y se atrevió a refregarle en la cara de su invitada. “La chica más guapa del Perú le dice a su enamorado que no rinde (sexualmente). Después de haber visto esa imagen, me quedo servido ”, refirió el desatinado 'Urraco'.

“Este es un enfermo, se nota que no tiene hermana ni mamá. ¿Por qué te sorprenderías (al ver mis chats)? ¿Acaso tú no tiras con tu flaca? ¿No tienes flaca? Me imagino que con ese cuerpo no puedes mandar una foto, pareces una ballena”, expresó la integrante de "JB en ATV".