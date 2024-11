Gabriela Serpa estuvo en el programa de ‘Magaly T, la firme’ donde emitieron un reportaje donde revelaron que su abogado Elio Riera le estuvo dando presentes románticos, pese a que tiene pareja y una hija. Al ser increpada por Magaly Medina por dejar que un hombre comprometido le dé ese tipo de demostraciones, la actriz cómica no solo aceptó los regalos, sino que escudó diciendo que no sabía sobre la relación.

Todo empezó cuando Gabriela Serpa no dudó en presumir los regalos que el abogado Elio Riera le dio en sus redes sociales. Para esa época, nadie conocía la identidad del nuevo aspirante a su corazón, pero la producción de Magaly fue más cuca y conoció el nombre del personaje y no lo dudó en revelarlo.

No obstante, Gabriela rechazó tener conocimiento de que el abogado tenía pareja , pese a que visitaba su oficina por sus asuntos legales. Aceptó que recibió sus presentes, pero aclaró no tenía pensado entablar una relación con él. Es más, fue rotunda al decir que no tiene nada que ver en los problemas que haya tenido el letrado con la madre de su hija.

"Yo no le veo nada de malo, yo qué culpa tengo, Magaly... No soy inocente. Yo venía de viaje, pero qué hago, ¿le tiro las flores? No sabía que era comprometido... No hay nada que ocultar, porque el doctor nunca me ha pretendido ni nada, tampoco me ha dicho 'oye hay que salir', es problema del doctor", expresó.