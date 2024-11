Los rumores sobre una posible crisis entre Hugo García y Alessia Rovegno vuelven a acaparar titulares, esta vez impulsados por una historia de Instagram publicada —y eliminada rápidamente— por Said Palao .

Said Palao, compañero y amigo cercano de Hugo García, compartió una historia en su cuenta de Instagram que, aunque fugaz, no pasó desapercibida. En el video se observa a Hugo saliendo de un camerino, acompañado por Said y aparentemente Piero Arenas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un comentario que se escucha en el fondo: "Todos vuelven... ¡con Mafer!".