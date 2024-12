“La envidia, creo”, “Yahaira ni habla de ella y Daniela siempre con sus actitudes contra Yahaira, si fuera al revés, ahí sí salen todos a atacarla”, “Si no habla de Yaha, no sale en portadas”, “Sin ella no brilla”, “El lunes con su cara de yo no fui”, “Bueno, tenía que hablar de Yahaira como cuando inició para brillar”, “Con la carita de yo no fui”, “Si no habla de Yahaira no sale en la tele”, se lee en los duros comentarios que varios cibernautas dejaron en el TikTok de Ric Latorre.