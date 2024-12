Magaly Medina no titubeó en responder al comentario que hizo la médico estético conocida como la ‘Dra. Fit’, quien no dudó en enfrentar a la conductora por minimizar su título. En la reciente edición de su programa ‘Magaly TV, la firme’, la conductora no dudó en responderle. ¿Qué dijo?

Magaly Medina responde a la Dra Fit ¿Qué le dijo?

La conductora Magaly Medina no dudó en responder a las acusaciones de María Elena Leiva, conocida como la ‘Dra. Fit’, quien en un programa en vivo la llamó “delincuente”, por lo que la presentadora advirtió con enviar una querella a manera de respuesta tras este tipo de comentarios.

“A esta doctora le gusta alardear, ha dicho en sus redes sociales que yo soy su paciente, que lo he sido, ha dicho muchísimas cosas, pero esto que dice ahora ya me parece que rebasa todo límite y paciencia que yo tengo, porque cuando uno está en televisión y está queriendo sobresalir en los medios cuando uno se presenta, cuando uno quiere promocionarse, pues tiene que también tener correa. Sin embargo, he sido bastante paciente en escuchar muchos de sus insultos, porque parece que tiene una campaña dedicada a ensuciar mi nombre”, dijo la presentadora en un inicio.

En el podcast ‘SM’, la Dra Fit se refirió a Magaly Medina llamándola “delincuente”, lo que no le habría gustado nada a la presentadora. “Porque esa señora, dizque periodista, que dicho sea de paso, es una delincuente, porque los que entran a la cárcel ¿qué son? Delincuentes, entonces, la delincuente Magaly Medina siempre me ha estado mencionando a mí como ‘dizque doctora’, yo hasta el día de hoy tengo que aguantar que una sarta de ignorantes me digan todo el tiempo”, sostuvo.

En el programa de PBO, el conductor advirtió a la cuestionada doctora sobre una posible querella de Magaly al llamarla delincuente, pero a esta pareció no importarle. Tras sus palabras, la popular ‘Urraca’ respondió.