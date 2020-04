Frida Sofía sobre las adicciones de Alejandra Guzmán: “Sí, sí se mete de todo”

Parecía que la relación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía había mejorado; sin embargo, no es así.

Cansada de que siempre creen rumores falsos, la nieta de Silvia Pinal respondió la nueva historia que circulan de ella con su madre.

Según la revista TV Notas, Alejandra Guzmán mantiene a Frida Sofía y le da más de diez mil dólares al mes.

Además, el artículo mencionaba que la cantante mexicana corrió a sus managers, Guillermo Carvajal y Cinthia Velarde, por haber cancelado el pago del seguro de Frida Sofía sin su autorización.

Al leer esto, a través de sus historias de Instagram, Frida Sofía compartió varios mensajes y videos para demostrar que era falsa la información que publicó la revista.

“Esto es lo que hace el mánager de mi mamá para hacerme quedar como loca mantenida”, "Siempre con mentiras ¿y mi trabajo qué? A mí, mi mamá no me da un centavo desde que hice Playboy y si dicen otra cosa que enseñen pruebas", escribió la hija de Alejandra.

Dentro del artículo de la revista también mencionaron los excesos de Guzmán e incluso consumió hongos alucinógenos.

“Ahorita están diciendo lo de los hongos, yo no he estado con mi mamá hace mucho tiempo (…) Sí, sí se mete de todo, siempre ha sido así y no la juzgo porque dentro de sus adicciones no es ella y es muy triste porque ya ni la conozco”, dijo Frida.

“Esta gente que la rodea es muy mala, muy mentirosa, dicen que me dan 12 mil dólares al mes y me tienen vigilada, que tengo seguro. Esta gente me canceló el seguro, ya lleva dos años y esta gente se dedica a mentirle a mi mamá, si no está enterada o si piensa que me está llegando el dinero está muy equivocada, yo no he recibido ni un centavo desde Playboy, desde los 23 años”, arremetió contra los managers de su mamá.

La hija de Alejandra Guzmán también habló sobre su aborto y cómo su mamá se alejó de ella.

“Me duele mucho haber abortado y lo digo, aunque le cuesta a mucha gente escucharlo, imaginen lo que me cuesta haber pasado por eso. Siempre quise a mi bebé, era lo que más quería en mi vida (…) Estoy en shock, igual y mi mamá ni sabe la mitad de esto. Lo que sí sabe es que perdí a mi bebé, tomé una pastilla para abortar”.

Alejandra Guzmán le respondió a Frida Sofía

Ante lo que ha dicho su hija, la intérprete de ‘Yo te esperaba’ emitió un comunicado para defenderse.

“Soy una persona que no oculto mis errores ni adicciones, los cuales día a día trabajo para estar mejor y gracias a Dios estoy en sobriedad y con salud (…)Nadie me duerme ni me da alcohol ni drogas, con ellos es todo lo contrario, así de claro (…) A mi hija no le envío dinero, por favor, no digan algo que no es verdad... sólo pago la cuota de mantenimiento mensual donde dive y los impuestos anuales del mismo”, se lee en el comunicado.