“Hablaba con él y me decía que no tenía problema en que anunciara que él ya no está con Alessia Rovegno hace dos meses. Él ha preferido no contarlo porque él y Alessia se han puesto de acuerdo en ese sentido, tienen una buena relación de amigos y preferían no seguir lo de las parejas de la farándula de decir ‘terminamos’”, precisó.