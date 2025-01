En esta ocasión, Patricio Parodi , el chico reality, compartió un video en el que revelaba que ya había dado su primer beso del 2025 a una joven misteriosa. Sin embargo, lo que no esperaba era que su amigo Piero Arenas mencionara el nombre de la chica en cuestión, lo que desató una inesperada respuesta por parte de ella.

No cabe duda de que Patricio Parodi está disfrutando de su tiempo en Tulum junto a su grupo de amigos. Durante su estancia, aprovechó para grabar un video en el que añadió la frase "Mi primer beso del 2025", mostrando la inicial de un nombre con la letra 'A'. Sin embargo, el misterio no terminó allí, ya que en la descripción del video escribió: "Se me vino un nombre a la mente", dejando a todos con más preguntas que respuestas.