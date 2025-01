"Vino una señora de su grupo de Pamela López. Se acerca a mí de una manera brusca, agresiva. Yo estaba con mi grupo, tranquila, no los molesté, nunca fui, no les pedí foto, nunca hice nada. Entonces, esta señora viene y me jala el celular con todo y mi mano y me dice 'dame tu celular, nos estás grabando'", relató la usuaria en Tiktok.

"Yo no los estaba grabando, pero es inevitable grabar cuando alguien está detrás de ti o frente a ti. Entonces, yo no los ofendí en ningún momento y a mí sí me ofendieron bastante (...) Cuando uno trabaja con medios de comunicación, para televisión y está en toda la farándula no solo pude haberla grabado yo sino todas las personas. A todas personas porque te pasen una foto no las vas a golpear", dijo.