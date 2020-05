Alejandra Guzmán llora y jura: “No me acostaría con alguien que se ha estado con mi hija”

Luego que Frida Sofía remarcara lo mucho que desprecia a su madre tras haber estado íntimamente con su novio, Alejandra Guzmán se defendió y señaló que nunca estaría con la pareja de su hija, el modelo Christian Estrada.

A través de un video en Instagram, la cantante intentó defenderse de las acusaciones de su madre. Además, indicó que intentó hablar con su hija, pero ella no quiere escucharla.

“Ella no quiere escucharme, ella no quiere saber de mí, entonces por favor déjenme pasar tranquila mi cuarentena y dejen esto en paz, ya no le den más aliento para poder solucionar las cosas y para poder llegar a hablar si quiera, entonces lo dejo en manos de Dios...”, indicó la cantante, quien se refirió a las acusaciones de Frida Sofía y su supuesta relación con el modelo Christian Estrada.

“Yo jamás en mi vida me acostaría con alguien que ha estado con mi hija, lo puedo jurar por Dios, por mí, por todos mis fans que me aman y me apoyan. Y que de ninguna manera hemos agredido a Frida”, señaló.

La cantante indicó que tanto es el rencor que su hija le guarda, que nunca se preocupó por ella cuando estaba mal de salud y sometiéndose a operaciones.

Además, resaltó que es consciente del carácter violento de su hija, pues sabe que "a su padre y a la esposa de su padre los golpeó. Realmente sí necesitamos una terapia de un psicólogo”.

“Me he comunicado con ustedes con música, he escrito mucho y también he buscado la manera de acercarme a ella, pero ella no quiere, su corazón está lleno de resentimiento y de odio hacia mí. Hay la necesidad de una terapia (...) Espero que ella logre también todos sus sueños”, concluyó.