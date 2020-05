El 'infierno' que vivió Lorena Meritano por ser la villana en ‘Pasión de Gavilanes’

La actriz colombo-argentina Lorena Meritano fue una de las actrices más recordadas en ‘Pasión de Gavilanes’ por su memorable papel de villana.

La fama que obtuvo la artista no se compara con nada, pero no todo fue ‘color de rosa’ para ella, ya que, en una entrevista para ‘People en español’ narró cómo este papel afectó una parte de su vida.

Lorena reveló que el papel de ‘Dínora Rosales’ le llevó muchas consecuencias en las calles, ya que la gente se tomó en serio su personaje y la atacaban constantemente.

“Lo que lloré por filmar Pasión de gavilanes, me decían cosas horribles en la calle. Mi papá me decía que era porque lo estaba haciendo bien para calmarme. No podía ir al supermercado, una anécdota increíble que recuerdo mucho es que una señora me comenzó a gritar barbaridades en un centro comercial en Bogotá”, mencionó Meritano.

La gente no sabía que el personaje de Meritano era solo eso, ‘un personaje’ y le lanzaban insultos en las calles. Una situación que nadie debería pasar.

Cabe mencionar que Lorena Meritano también pasó momentos muy duros cuando fue diagnosticada de cáncer de mama. Felizmente pudo superar esta complicada enfermedad.

La segunda temporada de Pasión de Gavilanes llegaría pronto a la TV

La mayoría de los protagonistas revelaron a ‘People en español’ que estaría encantados de trabajar en una segunda temporada.

“Por ahora la verdad no hay planes, me encantaría, me parece lo máximo. Es una historia muy bonita que quedó como marcada para todos nosotros y obviamente me encantaría volver a estar en esta producción”, expresó Paola Rey.

Por su parte, Natasha Klauss declaró:

“Yo creo que, si hoy nos juntamos y hacemos Pasión de Gavilanes 2, no sé por esas cosas mágicas de la vida, estaría bello, pero difícil”.