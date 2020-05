Mamá de Angie a Jean Paul:"Cualquiera se da cuenta que le hacen daño a mi hija"

La mamá de Angie Jibaja se pronunció para defender a su hija en medio del enfrentamiento mediático que está ocurriendo con Jean Paul Santa María y su esposa.

Por ello, Maggie Liza arremetió contra el cantante y revela su desconfianza, luego que expuso la gran labor de madre que está desarrollando Romina Gachoy con los menores que no son sus hijos.

Madre de Angie Jibaja enfrentó a Jean Paul Santa María

La mamá de la modelo, aseguró que el intérprete no es sincero. “Qué gracioso, se dice: ‘caras vemos, corazones no sabemos’, lo digo porque obviamente desconfío de él. Mi hija, gracias a Dios, sigue recuperándose. Ojalá la gente malintencionada no le esté mandando esas publicaciones ya que seguro pueden afectarla, hay que recordar que ella está vulnerable”, manifestó.

Por otra parte, Liza señala que sí tiene contacto con sus nietos, a los cuales extraña mucho ya que vive en Chile.

“Solo les pregunto cómo están, les digo que los amo y extraño, nunca les pregunto nada de su entorno para no hacerlos sentir mal, ya que no quiero intervenir en las decisiones de ellos, solo le doy tiempo al tiempo, ya que los niños aún están bajo la supervisión del ministerio”, comentó.

¿Por qué Angie Jibaja no se comunica con sus hijos?

De acuerdo a la versión de la señora Maggie, su hija no puede comunicarse con sus menores porque el celular que tienen está malogrado.

“Ellos podrían (comunicarse con Angie), pero le dejaron dicho a Angie que se comunique al celular de Janko, sabiendo que Janko tiene el celular malo”, expresó.

¿Qué dijo la madre de Angie Jibaja sobre el vídeo de los menores diciendo "mamá" a Romina Gachoy?

Uno de los hechos más dolorosos para Jibaja durante el distanciamiento que tiene con sus pequeños fue conocer que llamaban "mamá" a la esposa de su expareja.

Por ello, la progenitora de Jibaja fue consultada sobre el tema. “Cualquiera que tenga cuatro dedos de frente se daría cuenta que le hacen daño con eso a mi hija”, indicó al Trome.