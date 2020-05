Angie Jibaja vuelve amenazar a Magaly Medina con vídeo privado

Angie Jibaja asombró a sus seguidores al aparecer bailando mientras se recupera de haber sufrido un ataque por su aparente expareja, dedicando un mensaje para Magaly Medina.

Angie Jibaja en Instagram vuelve amenazar a Magaly Medina

La modelo impactó al volver a pronunciarse ante el tema de una supuesta grabación personal hacia la figura de ATV.

Aunque unos días antes ya lo había hecho, sorprendió al aparecer comentando lo siguiente mientras se movía sus caderas y miraba fijamente la cámara.

“De ahora en adelante seré un personaje, nadie me va juzgar más y Magaly ya viene tu video”, expresó la joven que fue herida de bala durante cuarentena.

Magaly Medina le respondió a Angie Jibaja cuando la amedrentó por primera vez

Medina a través de su programa televisivo le contestó seria a la expareja de Jean Paul Santa María. “A mí no me gustan las amenazas, Angie".

Además, agregó: "Yo cuando tengo imágenes las muestro, como lo he hecho a lo largo de los años. A mí no me amenaces, ni tu ni nadie. Muestra las imágenes que quieras, pero ya me canso que la gente amenace".

Durante la semana la chica de los tatuajes apareció por primera vez comentando estas palabras a la conductora de espectáculos.

“Te gusta meter bombas, bo.... Sabías que soy como el ave Fénix. Uy, yo no tengo que sentarme en un programa de televisión para hacer maldades. Te sientes bien segura ¿no? Bueno, televidentes, público, espérense, porque en unos minutos más mostraré imágenes, exclusivas”, manifestó Angie en sus redes sociales.