Aracely Arámbula impacta al mostrar a sus hijos con Luis Miguel en vivo | VIDEO

Aracely Arámbula sorprendió a su público mostrando su faceta más sensible al presentar por primera vez a sus hijos con Luis Miguel en vivo.

La actriz de 'La Doña', quien se caracteriza por mantener la identidad de sus herederos en privado, mostró a sus fans en Instagram, lo grandes que lucen sus pequeños.

¿Quiénes son los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel?

La mexicana desde su separación con el 'El sol de México' se quedó en custodia de sus dos niños. Ahora, Miguel de 13 años y Daniel de 11 fueron expuestos en redes sociales por su mamá pese que los cuida con recelo.

Aracely Arámbula sorprende en Instagram al mostrar en vivo cómo lucen sus hijos

A pesar de lo reservada que Aracely Arámbula es con exponer el rostro de sus pequeños en cámara, la cuarentena por COVID-19 ha permitido que la actriz revele un poco de su intimidad y cómo vive esta época inédita con Miguel y Daniel.

En dos recientes live por Instagram, la actriz se permitió mostrar por algunos segundos a sus hijos. En las imágenes se puede ver cómo han crecido, pues ambos ya son unos adolescentes.

Durante una fiesta en su residencia en Acapulco, la ex de Luis Miguel hizo un breve contacto con sus seguidores para “compartir lo mejor de mi familia, mis hijos: mi Migue y mi Dani”.

En las imágenes solo se ve a Miguel mientras celebran el cumpleaños 45 de la protagonista de La Doña, en el mes de marzo.

En otra grabación, mientras conversaba en vivo con la artista Anastasia Acosta, reveló el nuevo corte de cabello de Daniel. “Me trasquilé a Dani”, dijo Aracely mostrando a la cámara cómo luce su hijo menor. Él aparece con una de las mascotas de la familia, su gata "Patitas".

¿Cómo es la relación de Aracely Arámbula y Luis Miguel en la actualidad?

Lo único que en la actualidad une al cantante y a la intérprete son sus pequeños, nacidos en su relación que comenzó en 2005 y terminó de forma tormentosa en 2009.

Desde la ruptura amorosa de la expareja, los medios mexicanos han registrado una batalla legal entre ambos por la manutención de los pequeños. Sin embargo, la actriz aseguró en el programa "Al Rojo Vivo", que no necesitaba del dinero de Luis Miguel para criar a sus hijos.

Pero sí le aconsejó al astro mexicano que estuviera más cerca: “El tiempo no regresa, yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos. Conmigo no, es con ellos”.