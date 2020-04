Amy G pide bono para los artistas afectados: “No nos dejen para el final" [VIDEO]

La joven cantante Amy Gutiérrez, confesó la difícil situación que están enfrentando muchos músicos tras ser afectados por la cancelación de eventos hasta fin de año.

Ante ello, la solista expresó su deseo que el Gobierno pueda brindarle un bono económico a los artistas más vulnerables.

Amy Gutiérrez preocupada por los ingresos de los artistas

La intérprete durante una entrevista con una radio local, confesó que continúa creando y participando en shows online pero se encuentra preocupada porque necesita tener ingresos para pagar a sus músicos.

“La gente piensa que podemos vivir de todo lo que hemos ganado pero si es que no hay trabajo ya no podemos vivir de lo que hacemos", indicó a La Zona.

"Los músicos trabajan mucho y ganan por hora, entonces hay un equipo de trabajo que tengo que ayudarlos y no tengo cómo, tengo que estar allí buscando la oportunidad para poder tener ingresos y poder repartir y ayudarlos”, expresó la peruana.

Amy G pidió al Gobierno un bono para los músicos más vulnerables

Amy G también manifestó su posición y pidió apoyo del Estado para que se le entregue a tiempo un bono a los artistas afectados.

“Yo pienso que sí debería haber un bono para los artistas, me gustaría que no nos dejen para el final y sí piensen en una solución para nosotros que no podemos ni trabajar”, enfatizó.