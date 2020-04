Esta fue la condición que Aislinn Derbez le puso a Mauricio Ochmann para quedar embarazada

Aislinn Derbez se encuentra en una etapa de su vida en donde prefiere meditar y reflexionar sobre todos los cambios que le han ocurrido desde ser novia de Mauricio de Ochmann y cómo fue "el trato" que tuvieron para quedar embarazados.

La hija de Eugenio Derbez se sinceró y habló sobre la condición que le pidió al recordado "Chema" para ser mamá y es ella tenía una visión diferente de la maternidad.

¿Cuál fue la condición que Aislinn Derbez le puso a Mauricio Ochmann para embarazarse?

“De las cosas que más miedo me daban en la vida era parir, no me sentía lista para ser madre. Y otra de las cosas que más pánico me daban, era enfrentar una separación. Yo me acuerdo perfecto que me casé diciendo: 'con este me quedo para toda la vida'”, compartió la actriz.

“Una vez le dije, me embarazo si me prometes que te quedas conmigo para toda la vida”, agregó.

El error que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann nunca pudieron superar

“Siempre, desde que nos conocimos Mauricio y yo, siempre nos fallaba la comunicación. Como que era un poquito difícil, pensamos de formas muy distintas, nos costaba trabajo fluir, porque es como si él hablara un lenguaje y yo hablara otro lenguaje”, explicó la actriz.

El amor fraternal que siente Aislinn Derbez por Mauricio Ochmann

“La vida nos confronta y pone en situaciones que no esperamos, que nos dan pánico. Creemos que no vamos a poder, pero al confrontarlas nos damos cuenta de qué estamos hechos y quiénes somos realmente”, aseguró la actriz.