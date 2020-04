Magaly Medina se conmueve al contar que su prima falleció por coronavirus

Magaly Medina durante la emisión de su programa, aprovechó su espacio para contar la muerte de su familiar cercano ante el COVID-19.

La conductora decidió revelar la partida de su prima, con el fin de reflexionar ante la pandemia y tomarlo con seriedad tras de cientos de infectados y muertes registradas por el virus.

Magaly Medina confesó en su programa la muerte de su prima por COVID-19

La presentadora utilizó un tiempo de su espacio televisivo para revelar la triste noticia que vive su familia por el fallecimiento de una persona que quería y admiraba.

"Hasta mañana desperté con la muy mala noticia que una prima muy querida, a la que no tuve tiempo de despedirme y no iré a su velorio porque no hay velorio, murió en el hospital de la Policía por COVID-19″, indicó.

A su vez, destacó la gran persona que fue en vida su prima.“Una mujer joven, entusiasta y corazón compasivo. De esas personas que no deben morir. Las hierbas malas podemos irnos, pero no esas personas de corazones tan optimistas”,

“Qué loco que la ‘pandemia’ no llega el 13% mundial para ser pandemia ¿no? Es con las justas el 1% más gente muere de gripe, pero nunca paró el mundo por la misma. ¿Cómo con un 1% es pandemia? ¿El miedo no deja discernir?”, comentó como referente al comentario de Juan Francisco en su red social.

Magaly Medina criticó a Juan Francisco por su comentario ante el coronavirus

Luego de viralizarse la publicación del actor y recibir críticas por sus palabras expuestas en su Twitter, Medina también habló de él.

La comunicadora utilizó un fuerte calificativo al hablar de la opinión expuesta de Juan Francisco.“Hay que ser burro. Esa forma de tomar esta pandemia como una gripecita está atrevida. La ignorancia es atrevida y en este caso le cae como anillo al dedo”.

Magaly Medina aprovechó en contar la muerte de su prima tras criticar a Juan Francisco

La locutora mientras comentaba el caso del intérprete, sorprendió al manifestar la partida de su familiar a quien no podrá despedir por las medidas de protección ante la pandemia del coronavirus.