"No hay un día en que no esté orgullosa de su obra", recordó Carla García a su padre

Carla García recordó la muerte de su padre, quien hace un año sorprendió a todos los peruanos cuando se disparó mientras la Policía Nacional acudía a ingresar a su domicilio tras una orden de detención.

La joven utilizó su cuenta de Twitter para dedicarle al expresidente Alan García, unas emotivas palabras tras su partida.

Carla García recordó a su padre en Twitter

La joven como homenaje al exmandatario, expresó sus sentimientos en redes sociales, comentando lo orgullosa que está del legado que dejó su padre al país.

A un año de su partida, muy agradecida del amor y las enseñanzas que mi papá me dejó. No hay un día en que no esté orgullosa de su obra y de su legado para el Perú. Solo muere el que es olvidado y a él, lo seguimos extrañando”, indicó Carla García agregando a la publicación el hashtag “#AlanVive”.

¿Quién es la mamá de Carla García?

Alan García tuvo una relación amorosa con Carla Buscaglia Castellano consolidando su romance con un matrimonio en 1973. Durante ese período nació Carla García Buscaglia en 1975, sin embargo, cinco años después se separaron.