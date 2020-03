Carla García arremete contra detractor que criticó su cambio de look

Carla García, la hija del exmandatario Alan García, sorprendió a todos sus seguidores con un poderoso mensaje contra uno de sus detractores, quien aprovechó su cuenta de Twitter con la intención de lanzar una dura crítica contra su look.

A través de Twitter, un usuario dejó en claro que el nuevo look de Carla "no va con ella", argumentando su crítica con algunas descripciones de los cambios que se ha realizado. "Carlita ese look que te has hecho no te favorece. Tu cabello negro es muy llamativo y va con tu tez. Esos anteojos están demás. Eres guapa y puedes volver a tu look original. Saludos", indica la comentario.

Por su parte, Carla García no se quedó de brazos cruzados y dejó en claro que hará caso omiso a sus mensajes. "Disculpa yo solo atiendo comentarios de Koki Belaunde del Perú, que me lo dice con el taco", afirmó la joven, mensaje que fue celebrado por sus seguidores.

Carla García en redes sociales

La hija del mandatario es una persona muy activa en las redes sociales, donde no duda en hablar sobre temas del acontecer nacional y las decisiones que toma el Gobierno.

Sin embargo, también ha dejado en claro su postura frente a los ataques que recibe en nombre de su progenitor, debido a que muchas personas la señalan por ser hija de Alan García.