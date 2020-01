Carla García tras ver a Milett Figueroa en bikini: “La vida no vale nada”

La modelo y actriz Milett Figueroa asombró Instagram y todas las redes sociales al posar en un sensual bikini animal print. La celebridad está disfrutando de sus vacaciones en Estados Unidos con algunos de sus colegas de ‘De Vuelta al Barrio’.

La exchica reality sale en las fotos mirando a un espejo posando en con la sensual ropa de baño.

Tras esta publicación, la modelo obtuvo muchas reacciones de sus fans y de sus amigos más cercanos. Sin embargo uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Carla García, la hija del desparecido expresidente Alan García.

“Les juro por lo más sagrado que yo estaba pensando ‘ahora que me sacaron la muela y no puedo comer sólidos seguro que bajo por lo menos medio kilo’. Cuando vi este story de Milett, ahora voy a llamar para que un motociclista traiga siete litros de fudge porque la bida no bale nada”, expresó la joven en su cuenta de Instagram.

Echa un vistazo a la imagen:

¿Quién es Milett Figueroa?

Milett Figeroa es una de las modelos más guapas del Perú. Se hizo conocida en el mundo del espectáculo desde que fue participante de ‘Esto es Guerra’. Tras esta situación, se hizo conocida en todo el Perú y hace algunos meses, fue protagonista de la obra de teatro ‘Pantaléon y las visitadoras’.