Sorprenden a Andrea Llosa con mágica y romántica pedida de mano [FOTOS]

¡Una hermosa historia de amor! La periodista Andrea Llosa, conductora del programa ‘Andrea’ utilizó su cuenta de Instagram para compartir con el público cómo su esposo le dio una mágica y emotiva pedida de mano en la nieve.

La comunicadora reveló que ya está casada, pero que su pedida de mano no fue como siempre la soñó. Por ello, siempre le dijo a su esposo lo que anhelaba de pequeña. Es así que el padre de sus hijos decidió cumplirle su deseo y le pidió matrimonio –otra vez– pero en esta ocasión, el momento fue mágico.

La conductora compartió el romántico momento en Instagram explicando cómo ocurrió:

“Luchín y yo tuvimos pocos meses de enamorados porque rápidamente salí embarazada.

Lo primero que me dijo cuándo lo llamé por teléfono (estaba de viaje) para darle la noticia fue:

Te quieres casar conmigo? Sin pensarlo le dije que ya. No tenía ninguna duda de que él era el hombre con el que quería estar toda mi vida y como, además, estaba embarazada, no había mucho tiempo para disfuerzos ni remilgos.

Lamentablemente a los pocos días perdí al bebé, pero igual él insistió en que nos casáramos y yo no tuve ningún reclamo al respecto. Lo amaba, era mi mejor amigo, y había algo que me tenía cautivada... Me reía muchísimo con él, él me hacía feliz.

A los tres meses nos casamos y en medio de la felicidad por los preparativos de la boda y la tristeza por la pérdida del bebé, no hubo tiempo para pensar en un anillo de compromiso y menos en una pedida de mano. La verdad es que ya no había nada que pedir. Ya lo había entregado todo, no nos hagamos.

Han pasado 15 años de matrimonio y no lo voy a negar, siempre soñé con ese momento especial que viven las novias cuando el novio se desarma en preparar la romántica pedida para sorprenderlas. La diferencia es que ahora ya no éramos solo él y yo.

Éramos él, su hija, nuestros dos hijos y yo, o sea esta pedida con anillo de compromiso incluía a más gente. Confieso que más de una vez le hice saber a mi esposo que no importaba que el anillo llegara con retraso, lo importante era que llegara y acompañado de un momento inolvidable...

Y bueno, luego de muchos años, sucedió y lo más lindo es que no lo imaginaba. En una cálida cabaña en medio de la nieve de un pueblo llamado Zlatibor, en Serbia, con mis primos, mis amigos, mis sobrinos, mis hijos y la hija de mi esposo, mi esposo se paró y luego de 15 años de matrimonio, sacó el anillo y me pidió que me casara nuevamente con él...

Estoy muy feliz y siento que el retraso del anillo valió la pena, ver la cara de felicidad de mis hijos es una imagen que nunca olvidaré. Enseñarles, además, que el amor también tiene detalles y que los años de matrimonio no siempre apagan la relación sino que muchas veces la encienden y refuerzan la familia. Tenía ganas de compartirlo con ustedes...”

Echa un vistazo a la imagen:

¡No cabe duda que Andrea Llosa se merece eso y mucho más! ¡Muchas Felicidades