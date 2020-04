Ferdinando Valencia y la vez que explotó con haters que criticaron a su esposa por físico

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman son una de las parejas más queridas del medio. Tras la muerte de su pequeño, las figuras permitieron que sus fans se involucrarán mucho más en su vida intima, sin embargo, siempre existen los detractores.

A meses de la triste situación que la pareja tuvo que enfrentar, los haters salieron para criticar a la joven por sus rasgos físicos, preguntándose por qué el actor estaba con ella, o "¿por qué la eligió como pareja?".

Cansada de esta situación, Brenda contó a través de su cuenta de Instagram los comentarios que tenía que soportar y escuchar.

“Yo tengo mi cabello chino, a mi me encanta mi cabello así. Si a ti no te gusta, ese es tu problema. Tenemos que aprender a respetar”, indicó la joven, pidió más respeto y dio por zanjado el tema.

Sin embargo, el actor no se quedó ahí. “Siempre trato de nunca ser grosero ni ofensivo, pero sí me escriben cosas de: ¿Qué tiene ella? ¿Qué le ves a esa negra? Que se peine. De entrada me tiene a mí, tú no, ¿por qué tu coraje?”, indicó en ese entonces.

El artista señaló que siente mucha admiración por su esposa y le indigna que reciba ataques por su físico.

“Pobre gente, porque en algo tiene razón ella, es gente que vive mal consigo misma y está buscando qué ver malo de la vida”, señaló.

Cabe resaltar que no es la primera vez que el actor defiende a su esposa. En otras oportunidades, Ferdinando ha expresado su malestar ante esta situación y no comprende que las personas tengan esta mentalidad.

El mismo caso es el que ha pasado el bailarín Tony Costa con su esposa Adamari López , quien en más de una oportunidad ha defendido a la actriz de ataques por su físico.

Tony Costa da ejemplar respuesta a hater que insultó a Adamari y lo llamó "mantenido"

Tony Costa es considerado como uno de los hombres más amorosos del espectáculos, no solo por las publicaciones que hace en su cuenta de Instagram sobre su esposa Adamari López e hija, sino también por cómo habla la actriz de él. En muchas oportunidades el bailarín no ha dudado en defender a la interprete de los haters que la juzgan por su figura, esta vez le tocó defenderse a él.

En una reciente publicación donde se le ve con su hija, quien usó su rostró como un lienzo para usar su creatividad con la pintura, Tony Costa señaló "Si te quedas en casa.....es obvio que iba a ser maquillado por mi bella hija".

Ante ello, muchos fueron los mensajes cariñosos hacia padre e hija, sin embargo, hubo uno fuera de lugar que hizo estar de rabia al bailarín.

“Este como no trabaja y lo mantiene la vieja gordita”, fue el comentario que hizo una usuaria que repudiado por el artista y de los demás seguidores, quienes no dudaron en asegurar que la mujer guardaba "mucho odio en su corazón".

El coreógrafo español no se callado y también respondió: “Qué se puede esperar de alguien cobarde que usa un perfil para sacar el odio y la amargura que lleva su corazón y su vida. Qué pena das…”.