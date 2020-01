Disparan a Ferdinando Valencia tras sufrir asalto [VIDEO]

Ferdinando Valencia viene recargándose de buena energía y desea aliviar un poco el dolor que le dejó perder a su hijo, uno de sus mellizos, en el 2019. Por ello, el actor mexicano optó por viajar a Costa Rico con su familia y pasar ahí el Año Nuevo.

Hace unos días, Ferdinando Valencia regresó a México para retomar sus actividad laborales. Lamentablemente, la energía renovada que traía del viaje familiar se vio opacada al ser asaltado.

El viernes 10 de enero en la noche, el actor mexicano y su asistente fueron asaltados en la calle de Barranca del Muerto, hacia la incorporación con el Periférico.

Luego de este gran susto, a través de su Instagram y Facebook, Ferdinando Valencia narró el violento momento que vivió y cómo su vida corrió peligro, ya que los asaltante traían armas de fuego.

“Antes que nada y, a pesar de todo, estoy feliz de que estoy bien. Mi asistente y yo acabamos de ser asaltados (…) se acercaron dos chavos, tocaron la ventana -todo está lleno de cristales por todos lados-, me apuntaron con una pistola, volteé a ver mis posibilidades, enfrente de mi carro había otro detenido porque no se podía incorporar al Periférico, intenté avanzar un poco, el carro de enfrente me frenó, con toda esta inmediatez no supe cómo reaccionar, cuando yo vi la pistola me traté de cubrir en la parte de atrás del carro, ellos estaban en este costado y, al avanzar esos metros y detenerme con el vehículo enfrente, recibimos el impacto de un balazo, cruzó por aquí (señalando su pecho)”, contó el actor de “Simplemente María”.

Ferdinando dijo que luego de ver pasar la bala dejó de poner resistencia y entregó sus pertenencias. “Ya detenido, me pidieron mi reloj, el reloj de mi asistente -que está acá atrás ahorita, checando un par de cosas-, el dinero de la cartera, se lo di inmediatamente, no sé cómo traducirlo, pero fue muy rápido, muy súbito”.

Después de contar los hechos, el actor de 37 años se puso a reflexionar sobre la gravedad y todas las consecuencias que puede traer este tipo de situaciones.

“Me dio impotencia, me da tristeza, no únicamente por perder un par de valores, sino por todo lo que está detrás, ellos llegan por un reloj y exponen a una familia entera, al exponer mi vida, exponen el futuro de mi hijo, de mi hija, de mi familia, la vida por la que se esforzaron mis padres, mi trabajo, el gusto de hacer esto por la gente, tener planes y todo ha sido a base de esfuerzos, el esfuerzo de ellos ¿en qué consiste? a cambio de nada, porque lo tienen que entender, despojarte de mucho más de lo que ellos creen que se llevan de ti”.

“No me quitaste la vida que Dios me dio, a Dios gracias, porque seguro él me cuidó, porque él sabe que yo tengo que cuidar a otros. Te deseo lo mejor y lo mejor no es que te sigan saliendo bien las cosas a tu manera (…) deseo en verdad que te superes, que cambie tu concepto de superación, ¡qué vergüenza! (…) A darle y pa’ delante. Me han pasado cosas feas, ésta es una más, vamos a seguir esforzándonos por salir adelante de manera correcta, con el valor más difícil de todos, con la valentía de defender a tu familia día con día”, concluyó su mensaje en Instagram.

Ante esta reflexión, Ferdinando Valencia recibió muchos comentarios de apoyo y ánimos para que se recupere pronto de esta situación, entre los que destacaron el de los actores Sebastián Rulli y Ariadne Diaz.