Melissa Klug asombra al vender mascarillas durante cuarentena

El aislamiento social obligatorio y la cuarentena impuesto por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus ha dejado sin trabajo a miles de peruanos y también a personajes de la farándula limeña.

Una de ellas es Melissa Klug, quien tiene una empresa a su cargo y también asiste a distintos eventos. Por ello hace unos días empezó a promocionar mascarillas especializadas a través de su cuenta de Instagram.

“Mascarillas 3M. Respirador reutilizable de media pieza fácil. Arnés de distintos tamaños, se ajusta fácilmente a los usuarios. Protección respiratoria compatible y conveniente”, escribió Klug en sus redes sociales.

Echa un vistazo a la publicación que escribió Melissa Klug en sus redes sociales:

Jefferson Farfán por reducción de sueldo: “Me quieren arruinar”

El futbolista Jefferson Farfán acaba de hacer noticia en todo el mundo por hacer declaraciones sobre la reducción de su sueldo.

El deportista tuvo una conversación en Instagram y aquí fue donde reveló que le llegó un documento en ruso y que lo rompió porque no entendía nada.

“Me han hecho un descuento. Me mandaron un papel en ruso. No entendí nada y lo rompí. Me han querido cag**. Me quieren descontar el 40%”, indica ‘La Foquita’.

Tras hacer estas declaraciones, medios de todo el mundo hicieron eco de sus palabras y usuarios criticaron sus palabras.