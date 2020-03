Imitadora de Ruth Karina tiene coronavirus y asistió a evento masivo

La ex participante de ‘Yo Soy’ Ruth Karina mencionó que se contagió del coronavirus después de regresar de su viaje a España. La mujer esperó las pruebas del Minsa (Ministerio de Salud) por más de una semana, por lo que fue a un evento masivo en la ciudad de Piura.

Pero la situación empeoró cuando el Ministerio le confirmó que tiene coronavirus.

¿Qué pasó con Angie González?

El pasado 14 de marzo, la joven fue a una Yunza en la ciudad de Catacaos en Piura y ofreció un espectáculo. Pero para esta fecha, ella ya presentaba los síntomas del Covid-19, por lo que fue a realizarse las pruebas correspondientes.

“Me dijeron que yo soy asintomática, el único síntoma que tuve fue dolor de cabeza. Me encuentro en un hospedaje, no conozco dónde estoy, me siento preocupada por mi hija y familia”, mencionó en el programa ‘Mujeres al Mando’.

González también criticó al Ministerio por no haberla atendido:

“He tenido que improvisar una mascarilla, no tengo qué comer. El Minsa está brillando por su ausencia, no tengo ninguna instrucción, necesito que vengan a mi casa, no estoy recibiendo nada de apoyo”, expresa.

También confesó que tuvo contacto con su familia:

"Sí, a mi familia no la veía hace un mes... Yo quiero que el Ministerio de Salud vaya a mi casa y pueda asistir a mi familia”, mencionó la cantante con la voz entrecortada.