Christian y Pamela Franco se lucen con hijos de Leonard León [FOTOS]

¡Se lleven de maravilla! El artista Christian Domínguez estaría pasando una de las mejores etapas de su relación con Pamela Franco. Los tórtolos jamás se separan y hasta ya habría matrimonio de por medio.

Pamela y Christian ya conviven, pero lo que llama la atención de sus seguidores fue que han sido vistos con los hijos mayores de Karla Tarazona (también hijos de Leonard León) y con el más pequeñito.

Como sabemos, Domínguez tuvo una relación bastante polémica con la exconductora de 'Válgame' pero sus hijos se volvieron muy cercanos a él.

El encargado de revelar la foto fue el influencer Rodrigo González Peluchin, quien los calificó de “familia”:

“Como toda una familia. Así pasan su domino Domínguez y la de turno (Pamela)”, mencionó Rodrigo en su cuenta de Instagram.

Echa un vistazo a la foto:

Isabel Acevedo le pide a Christian Domínguez que la supere

En el programa ‘En Boca de Todos’, Isabel Acevedo le envió un fuerte mensaje a su expareja Christian Domínguez:

“Yo en ningún momento lo he mencionado o he hecho un paso que se refiera a él. No fue dedicado para nadie. Al que le caiga el guante que se lo chante y que me deje stalkear por favor. ¡Que me supere ya! ¡De verdad!”, mencionó Isabel muy molesta.

Como sabemos, Christian Domínguez tuvo una relación de tres años con la 'Chabelita' pero todo se terminó cuando fue ‘ampayado’ con Pamela Franco por las cámaras de Magaly Medina.