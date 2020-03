Isabel Acevedo molesta le pide a Christian Domínguez que la supere [VIDEO]

Christian Domínguez e Isabel Acevedo después de tres años de relación finalizaron en medio de las críticas por algunas propiedades del cantante a nombre de la joven bailarina.

Aunque el intérprete mantiene un romance con Pamela Franco, volvió a referirse a su expareja quien furiosa le envió un contundente mensaje.

Uno de las plataformas digitales del momento que está cautivando a los personajes públicos es Tik Tok. Por ello, 'Chabelita' no dudó en realizar un divertido vídeo que generó controversia.

Pues, se viralizó un vídeo donde se ve Acevedo interpretando y bailando una canción que dejó entrever si podría ser dedicado al protagonista de "Mi amor, el wachimán", causando molestia en Domnínguez.

¿Cuál es eI vídeo que Isabel Acevedo supuestamente le dedicó a Christian Domínguez?

Christian Domínguez arremete contra Isabel Acevedo

Ante la grabación, el artista fue consultado respondiendo, “la verdad me parece muy patético, una persona por dignidad y vergüenza no hace cosas así. No es la primera vez que se refiere a mí o a mi vida personal, cosas que no le deben importar”.

Isabel Acevedo molesta envió este mensaje a Christian Domínguez

Por su parte, Isabel Acevedo respondió fuerte y claro en el programa "En boca de todos". “Yo en ningún momento lo he mencionado o he hecho un paso que se refiera a él. No fue dedicado para nadie. Al que le caiga el guante que se lo chante y que me deje stalkear por favor. ¡Que me supere ya! ¡De verdad!

¿Isabel Acevedo le hizo elegir a Christian Domínguez entre ella y su hijo?

A su vez, el cantante de cumbia en una entrevista con el Trome, contó si era cierto que la empresaria le hizo elegir entre ella y su menor.

"Cuando pasan estas cosas, más me doy cuenta de que esta vez sí elegí bien a la persona. También hice lo correcto cuando me hizo elegir entre mi hijo y ella. Amabas respuestas son obvias", expresó Domínguez aunque la actual chica reality negó lo mencionado.