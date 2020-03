Carmen Salinas furiosa cuenta que Geraldine le hizo un escándalo por Irina Baeva

Carmen Salinas no se queda callada y narró molesta a la prensa un hecho que nadie conocía sobre Geraldine Bazán, quien le reclamó por su cercanía con Irina Baeva tras considerarla la "amante" de su esposo.

El año pasado el triángulo amoroso de la actriz, la rusa y Gabriel Soto causaron polémica por las distintas informaciones que se iban exponiendo sobre cómo había ocurrido la separación de la protagonista de "Como en el cine".

¿Por qué Geraldine Bazán le reclamó a Carmen Salinas por Irina Baeva?

La consagrada intérprete de México como se caracteriza por ser una mujer sin pelos en la lengua, habló claro y fuerte contra Geraldine tras enfrentarla.

Según lo narrado por la empresaria de 80 años, la expareja del galán de telenovelas la encaró en la iglesia por tomarse una fotografía junto a la joven modelo y el mexicano.

‘Esta fotografía la tomó el gran fotógrafo Pasos cuando estábamos grabando la Telenovela MI MARIDO TIENE MÁS FAMILIA en la Ciudad de OAXACA y la publico. Y en uno de los programas de NOSOTROS LOS GUAPOS estando en una iglesia la ex del muñeco me reclamó diciéndome SRA. No tome partido, obviamente yo cuestione ¿porque me dice eso? Y me contesta, por la foto que publicaron donde está usted con el padre de mis hijas, y su amante... háganme favor!!! dijo a "Hoy".

Ante ello, la diputada contó que ella no estaba del lado de ninguna famosa y los problemas personales de las personas no le interesa. A su vez, enfatizó que nadie le iba a decir con quién hablarse.

Y la verdad que a mi nadie me va a decir con quien sí y quien no me puedo retratar, yo me saco fotos con todos mis compañeros y amigos del público. Y a mi no me importan los problemas que tengan las personas con las que me retrato para mi todos son bienvenidos y desde aquí les mando bendiciones y todo mi amor".

Carmen Salinas encara a Geraldine Bazán

A pesar de lo ocurrido, Carmen Salinas le desea lo mejor a la mamá de Elissa, mientras destacó el talento de Irina Baeva por su exitosos personajes en Televisa. Al ser consultada si los actuales novios les gustaría que sea la madrina de su boda, ella estaría encantada.

Vídeo - Carmen Salinas defiende a Irina Baeva de Geraldine Bazán

Luego de las declaración de Salinas, la mexicana de 37 años no se ha pronunciado por las redes sociales ni ante los medios de comunicación.