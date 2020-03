Laura Bozzo ataca a Irina Baeva: "destruye hogares" y a Gabriel Soto "la rata del año"

Laura Bozzo sin pelos en la lengua no tuvo reparo para criticar a Irina Baeva, respaldando la decisión que tomó el evento de mujeres donde ya no será la exponente.

Ante ello, la rusa respondió y la conductora no se quedó callada, volviendo atacar a la actriz de Televisa con fuerte calificativo no solo a ella, también a su novio Gabriel Soto.

Hace unos días, la abogada manifestó su postura ante la polémica de la intérprete quien cuestionó su retiro en la presentación para féminas, considerando adecuado por ser una fémina que "destruyó" un matrimonio.

"No eres inspiración para ninguna mujer, serás hermosa, preciosa, pero a nosotras no nos inspiras, a mí me denigras como mujer", expresó Laura en el programa El gordo y la flaca.

¿Qué respondió Irina Baeva a Laura Bozzo?

Por su parte, la joven respondió a "De primera mano" los calificativos de la presentadora peruana. "No tengo el gusto de conocerla. Nunca jamás me ha dicho algo en persona. Entonces, yo creo que tomar las críticas de quien vienen, finalmente nunca escuches la crítica de alguien a quien nunca le pedirías un consejo, eso es todo lo que yo puedo decir".

Laura Bozzo vuelve atacar a Irina Baeva

Laura Bozzo al escuchar la respuesta de Irina, volvió arremeter en contra de la novia del galán de melodramas. "Una mujer que destruyó un hogar a mi criterio no es una persona que deba dar ningún tipo de mensaje, eso es lo que Laura Bozzo opina, obviamente pueden contratarla, puede dar sus cien mensajes de 'Arriba Eva', lo que quiera, pero no es el mensaje correcto".

A su vez, contó a Sala el Sol. "Una mujer que destruye hogares para mí no es ejemplo. Ojo, no digo que Gabriel Soto no sea el culpable, a ese desgraciado lo declaré la rata del año, o sea, el mero mero de los desgraciados".

¿Por qué Laura Bozzo ataca a Irina Baeva?

Bozzo aprovechó en esta ocasión contar el motivo de su actitud con Irina. Pues, la enoja ver a la guapa modelo en redes sociales publicando fotografías comprometedoras con el actor y haber leído en TVNotas que supuestamente la joven recibiría su anillo de compromiso y le daría un hijo varón al mexicano.

"Lo que a mí básicamente me molestó de Irina Baeva, el haber tocado a las niñas, el haber dicho: 'Sí me voy a casar contigo, pero te voy a dar un hijo hombre'. ¿Cuál es la diferencia entre un hijo hombre y una hija mujer? Yo debo decir que tengo dos mujeres y soy muy feliz. Sus mensajes en las redes y todas las cosas que hizo me dolieron".

"Los hijos para mí, para Laura Bozzo son sagrados, los hijos no se tocan, y alguien que usa las redes sociales para presumir una aventura es una hija de pu… Me vale un cara… lo que puedan decir", sentenció en De primera mano.

Vídeo - Irina Baeva le pide disculpas a Geraldine Bazán