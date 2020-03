Irina Baeva envía contundente respuesta a Laura Bozzo por haberla críticado [VIDEO]

Irina Baeva hace unos días fue cuestionada por la presentadora Laura Bozzo donde la señalaba que no era una "mujer que inspiraba", generando diferentes reacciones en el público tras acercarse al "Día de la mujer".

La actriz al sentir que la denigraban como fémina, respondió fuerte y claro a la abogada por hablar de ella y señalarla quizá por la polémica relación con Gabriel Soto luego de separarse de Geraldine Bazán. ¿Qué dijo la rusa?

Laura Bozzo ataca a Irina Baeva

Luego de cancelarse la conferencia de la joven donde iba hablar en función del empoderamiento de la mujer, la peruana no dudó en comentar sobre el tema, manifestando lo siguiente en el programa El gordo y la flaca.

“Tú no nos inspiras como mujer, a mi me denigras. ¿Cuál es el ejemplo que nos va a dar la señorita Irina Baeva? ¿Cuál es el motivo de inspiración? ¿Cuál es el motivo para empoderar a la mujer para sentirnos orgullosas?”, expresó la conductora.

¿Qué le respondió Irina Baeva a Laura Bozzo?

La novia del galán de melodramas, no tardó en hablar sobre las declaraciones e indicó a diferentes medios de comunicación un contundente mensaje para Laura Bozzo, sin dejar de ser respetuosa.

“No tengo el gusto de conocerla, la hemos visto en un par de eventos yo creo de Televisa, nunca jamás me ha dicho nada en persona entonces pues yo creo que como te digo tomar las críticas de quien vienen y finalmente nunca escuches la crítica de alguien a quien nunca le pedirías un consejo”.

Baeva aprovechó en aclarar de qué se trata Arriba Eva, una presentación cuestionada donde alienta a otras compañeras a valorarse a pesar que puedan ser señaladas.

“Mi plática aborda un problema social que es importante, que son los prejuicios de género. Muchas veces a nosotras las mujeres se nos etiqueta y se nos cataloga con una facilidad impresionante y ese es uno de los problemas sociales que yo toco en mi plática”.

“Yo no cobro por mi plática, o sea muchas veces se ha dicho que yo he hecho un tour. Todas las pláticas que yo he presentado en ningún momento se ha cobrado”, sentenció.

Irina Baeva envío a Geraldine Bazán un mensaje tras "infidelidad" de Gabriel Soto