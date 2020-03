Yadhira le ofrece su casa a Lety Calderón para que no venda su departamento

Leticia Calderón desde que el padre de sus hijos, Juan Collado, está en prisión hace más de medio año por presunto lavado de dinero y asociación delictiva, se encargo de todos los gastos de sus pequeños.

Ante ello, la actriz confesó que vendería su propiedad para pagar la escuela de Luciano y Carlo, pero lo que no esperaba es que Yadhira Carrillo se ofrezca ha ayudarla ante los inconvenientes que está pasando.

La mexicana quien tiene dos menores, manifestó durante una entrevista la situación económica que está pasando, tanto así que estaría obligada a poner en venta un departamento de Acapulco para solventar sus ingresos que está siendo afectada por el arresto del abogado.

¿Yadhira Carrillo se ofreció ayudar a Lety Calderón y a sus hijos?

Hace meses la protagonista de "La otra" al ser consultada por la situación que enfrenta la expareja de su esposo, se ofreció ayudar a la actriz y a sus herederos.

"Ella sabe que yo estoy aquí, por supuesto, para lo que ella requiera, lo que ella necesite. Lo dije desde el día uno que me preguntaron hace años, lo sigo diciendo ahora, nada ha cambiado. Lo que ella necesite yo estoy aquí, para lo que ella necesite siempre, ella y los niños. Tienen mi casa, mi corazón, mi ayuda, mi compañía, todo".

A su vez, Carrillo volvió a repetir su disposición hace una semana en Ventaneando. "Siempre que la veo, yo la abrazo. Le digo: ‘¿Cómo estás? Tus niños están preciosos, eres una mamá preciosa, te admiro, te felicito, si necesitas algo cuentas con nosotros. Siempre, mi casa es tu casa, cuentas conmigo’. Yo sí lo he hecho muchas veces y lo seguiré haciendo toda mi vida porque así soy yo”.

¿Qué dijo Leticia Calderón sobre la ayuda de Yadhira Carrillo?

Cuando la intérprete fue consultada si era cierto lo dicho por la esposa de Juan Collado, indicó al portal de Radio Fórmula. "Nunca me lo ha dicho a mí personalmente, si me lo ha mandado decir pues no me ha llegado el mensaje".

Aunque Calderón aceptó que Yadhira respeta a sus hijos, enfatizó que sus niños "llegaron antes que ella" a la vida del letrado, por lo tanto, es solo la "responsabilidad de Juan" y no de la intérprete.

