Yadhira Carillo niega que le robó el esposo a Lety y acusa a otra mujer [VIDEO]

Yadhira Carrillo en medio de la polémica por estar su esposo en la cárcel hace medio año, fue intervenida durante su última asistencia en el reclusorio por haber sido "la manzana de la discordia" en el matrimonio de Leticia Calderón.

Sin embargo, la actriz de 'La otra', asombró al revelar detalles y el nombre de la mujer quien tuvo un romance antes de comenzar a salir con Juan Collado.

¿Quién fue la mujer con quien tuvo un romance Juan Collado antes de Yadhira Carrillo?

De acuerdo a la intérprete, manifestó al programa Suelta la sopa que antes de iniciar su relación amorosa él ya había tenido una novia. ¿Quién fue? “Juan ya había tenido una novia de TV Azteca para entonces, que es guapísima y que respeto y quiero muchísimo. Ya habían sido novios cuatro, cinco meses, no sé algo así”.

Según el relato de Carrillo se trató de la presentadora Edith Serrano pero solo duró unos meses.

"Por cierto la conocí, muy linda y me la presentó Juan, nos la encontramos una vez y ya después de que ellos fueron novios todavía pasaron unos meses y luego fue esto que lo conocí en Acapulco y de ahí todavía pasaron seis meses cuando me habló Juan, me invitó a salir”.

¿Cómo conoció Yadhira Carrillo a Juan Collado?

La artista contó que no hubiera tenido un noviazgo con el letrado si hubiera estado comprometido, pues, lo conoció medio año después de su relación con la conductora, llegando a contactarla e invitándola a salir.

“Yo estaba haciendo una novela y yo (le dije) ‘es que estoy haciendo novela, yo no puedo. Y siguió y siguió y entonces ya salimos, salimos un mes entero, todos los días. Y después Juan presentó a su familia con mi familia de sorpresa, muy lindo y ahí me dio un anillo de compromiso. Precioso, fue una historia de amor preciosa".

"No hubiera podido andar con Juan Collado un solo segundo si él estuviera todavía comprometido con alguien o en una relación con alguien, no, no, para nada".

Leticia Calderón confirma infidelidad de Juan Collado

Durante una entrevista de la protagonista de melodramas, expresó, “lo que más me lastimó es que no se despidiera y que se fuera en un momento en que más lo necesitaba, ya que yo andaba con muletas”, expresó luego que vio a su expareja abandonar su casa cuando ella retornaba de su rehabilitación.

