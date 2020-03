Lety Calderon revela por qué sus hijos no quieren visitar a su papá en la cárcel

Leticia Calderón asombró a sus seguidores al confesar que por su amor de madre, llevaría a sus hijos a visitar a su papá en la cárcel. Sin embargo, los menores no desean verlo y contó el motivo de esta decisión.

¿Por qué los hijos de Leticia Calderón no quieren visitar a su papá en la cárcel?

Desde que Juan Collado ingresó al Reclusorio Norte, quiso que sus menores no se expongan en ir a verlo. Pese a ello, ha sido complicado para sus herederos saber que lleva más de medio año encerrado.

La mexicana durante el "claquetazo" de Imperio de mentiras, narró, “sí les afecta de una u otra manera, tampoco son de piedra y por más niños que son, evidentemente, les afecta; pero yo he trabajado mucho con ellos, para empezar siempre decimos la verdad, yo hablo con ellos con la verdad. Entonces de entrada ya es una gran seguridad la que ellos tienen, no tienen sorpresas ni nada, las cosas como son (…). No, ahorita no".

"Yo creo que también tienen miedo de ir, tanto por ustedes como por lo que se pueden enfrentar. Tienen un poco de miedo, dicen que, si van, quieren ir conmigo y es obvio ellos sienten una seguridad, un apoyo, yo siempre he estado con ellos. Evidentemente el momento en el que se tengan que enfrentar a esto, necesitan mi apoyo y yo ahí estaré”.

¿Qué dijo Lety Calderón sobre Yadhira Carrillo y sus hijos?

La intérprete también comentó, “yo sé que ella respeta a mis hijos, así debe de ser y le agradezco que respete a mis hijos porque pues, claro, llegaron mucho antes que ella y es una responsabilidad de Juan, no de ella, de Juan, y Juan cuando pudo se hizo cargo de mis hijos económicamente y yo siempre lo he dicho, ha sido un gran proveedor, y ahorita pues, bueno, él se encuentra en una posición donde no es por gusto, o sea no me quitó el dinero por gusto, sino por esta situación y esperemos que se solucione, primeramente por su libertad, por su estabilidad emocional, y evidentemente porque yo pienso mucho en mis hijos”.

A su vez, agregó, “es un niño con una discapacidad, donde estábamos planeando un fideicomiso, un tipo de cosas para poder protegerlo el día de mañana, yo afortunadamente ya pude comprar un departamento que estoy pagando mes con mes, para que por lo menos tenga donde vivir y estoy poniéndole todas las ganas, estudiando, está en segundo de secundaria y ahorita estamos en etapa de exámenes, pero yo quiero que haga su prepa y si se puede su universidad, para que él el día de mañana se pueda sostener solo y que la sociedad del brinde trabajo”.

Vídeo - Hijos de Leticia Calderón