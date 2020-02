Hijo de Lety Calderón festejó su cumpleaños más feliz que nunca, apoyando a su madre

Leticia Calderón aunque ha pasado difíciles etapas en su vida tras finalizar su matrimonio con Juan Collado con quien tiene dos hijos, ha demostrado ser una mujer valiente y fuerte.

Por ello, a pesar que el padre de sus herederos se encuentra en la cárcel, no es impedimento para que sus jóvenes sigan sonriendo, es así que la actriz celebró el cumpleaños de Luciano quien tiene Síndrome de Down.

Hijo de Lety Calderón

Uno de los momentos más felices de la protagonista de "Esmeralda" fue conocer la llegada de su primogénito. El joven nació con algunos cuidados y ha vivido siempre rodeado del amor de su famosa madre y hermano menor Carlo.

Ante el complicado nacimiento de Luciano y al enterarse Lety cuando tuvo en sus brazos a Luciano que tenía un trastorno genético, se comprometió al cien por ciento en su bienestar, llegando a escribir un libro por él, "Luciano, un ángel en mi vida".

¿Cómo celebró Lety Calderón el cumpleaños de su hijo?

Por medio de su cuenta de Twitter, la artista compartió su alegría de celebrar a su hijo mayor con conmovedoras imágenes donde están retratados los dos.

"Cuando me dieron la noticia, no lo voy a negar, lloré y no sabía que sentir. Había tanta ignorancia en mi corazón y en mi mente que me preguntaba ¿se quita, hablará algún día, qué voy a hacer?", confesó Calderón a los medios hace 10 años en la presentación de su libro.

Sin embargo, Luciano es un niño que ha estado firme junto a su mamá en las buenas y malas, brindándole siempre su cariño, carisma y amor a su familia.

Aunque el día ocurrió durante la fecha que su padre se encuentra en prisión por presunta relación con actividades delictivas, Lety Calderón y sus menores viven al máximo su compañía.

Lety Calderón cuenta cómo enfrentó el conocer que Luciano tenía Síndrome de Down

La intérprete siempre ha presumido a su menor y jamás ha permitido que su condición sea un impedimento para su desarrollo. Hace un tiempo, Leticia reconoció en el programa Sale el sol lo difícil que fue en un principio enterarse de la condición de Luciano.

“Sí fue impactante, evidentemente, porque no tenía un conocimiento de nada. Cuando me dan la noticia de Luciano, lo primero que me dicen es: 'Parece que estamos teniendo problemas, el niño parece que no se está adaptando, trae tres soplos en el corazón y está luchando por su vida'.