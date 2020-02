Lety Calderón contó las infidelidades de su exesposo con famosas mexicanas [VIDEO]

Leticia Calderón es una de las mujeres más queridas por su talento, belleza y rol como madre de dos varones. Aunque ha estado expuesta por la infidelidad de su expareja con Yadhira Carrillo, de acuerdo a su versión, se generó un enfrentamiento mediático.

Sin embargo, han pasado casi una década de aquel tormentoso momento y sin inconvenientes ahora, se animó a contar las infidelidades de su exesposo y madre de sus hijos.

La protagonista de "Esmeralda" al ser intervenida por la prensa, no tuvo reparo en hablar sobre la situación que atraviesa el abogado tras permanecer en prisión por presunta asociación delictiva y lavado de dinero.

¿Qué contó Leticia Calderón sobre las exparejas de Juan Collado?

La intérprete como siempre sincera, manifestó a los medios que mantenía una relación con las exnovias del letrado y con quiénes se involucró cuando ambos tenían un romance.

"Tuvo varias yo sé, tuvo una colombiana también guapísima. De todo eso te enteras después, que además las saludas en una fiesta familiar. Pues, en la boda (hija de Collado) fueron las exnovias y las novias actuales".

A su vez, al hablar de la fiesta de Mar Collado, indicó con sarcasmo. "A la boda de Mar también fueron las exnovias y las novias actuales y yo las saludo, es muy open mind esta situación, ya somos amiguitas".

También existió la ocasión que enfrentó a otra actriz con quien Juan le fue infiel pero sin revelar el nombre."Me enteré que Juan anduvo con otra persona, conocida también, compañera, y entonces le digo a mi amiga: '¿Por qué no me dijiste?', y me dice: 'Porque estabas amamantando a Carlo'".

Pero sí contó de Edith Serrano. "Juan estuvo saliendo cuando estaba conmigo con esta conductora Edith (Serrano) y que le había dado el anillo de compromiso, en una casa donde yo fui. A mi Juan me dio tres anillos de compromiso".

Collado le habría entregado el anillo en una propiedad que supuestamente era para su trabajo. "Me acuerdo que era resbalosísima la entrada, frente a un parque y me enseñó los juguetes de los niños. Hasta le dije: '¿Para qué tienes esta casa tú?', y me dice: 'Pues para hacer cenas o comidas con personajes que no se pueden ver en lugares públicos', y pues yo le creí".

"Pues yo le creí y ni modo. No me arrepiento para nada, pasé una etapa maravillosa con él y me quedé con la mejor parte que son mis hijos".

A pesar de todo lo ocurrido, Calderón no le guarda rencor al esposo de Yadhira Carrillo. "Yo siento que Juan es un gran hombre pero equivocó su nacionalidad, él debió haber sido árabe o algo. No pasa nada, todas las ex y las nuevas nos conocemos y nos llevamos bien. Estamos unidas por el mismo hombre".

Vídeo - Lety Calderón reveló las infidelidades de Juan Collado