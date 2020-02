¿Yadhira Carrillo le perdonó varias infidelidades a Juan Collado?

El encarcelamiento de Juan Collado causó mucho revuelo en la vida de Yadhira Carrillo y todo su entorno. Sin embargo, “incluso de la adversidad se puede sacar algo bueno”, pues la actriz mexicana señala que esta situación ha “beneficiado” su matrimonio.

Según cuenta la protagonista de ‘Amarte es mi pecado’ este es el primer 14 de febrero que pasan juntos.

“Son mejores nuestros momentos aquí adentro que los días del amor y la amistad, porque él siempre trabajaba fuera; entonces aquí estamos juntos todo el tiempo y nuestra relación se ha hecho mucho más fuerte y bella”, declaró Yadhira Carrillo a ‘Despierta América’.

Asimismo, la actriz de 46 años se animó a revelar cuál es el secreto para tener una “excelente relación de pareja”.

“Yo siempre lo he dejado ser, que haga lo que necesita, el tiempo que necesita. No soy una persona que está atrás de Juan, nunca pensando ‘Dónde estás, a qué hora llegas, con quién estás’, no, nunca”, dijo.

Ante estas controversiales declaraciones le preguntaron si perdonaría una infidelidad, a lo que ella respondió: “No es que perdones o no una infidelidad, es que creo que es importante también saber sentarse y hablar, ver lo que está pasando, porque yo siento que todos los hombres son infieles o el 99.99 por ciento siento que son infieles. Siento que a veces una relación hermosa no se puede romper porque un hombre tuvo una cana al aire o un resbalón”.

Wapa, ¿piensas igual que Yadhira Carrillo?