Comenzar el año en la playa se ha convertido en una tradición para muchas, y qué mejor forma de iniciar nuevas etapas que con la brisa del mar y un bikini que refleje todo lo que está por venir. Con la llegada del verano 2025 , las modelos y 'celebrities' como Natalie Vértiz y Alessia Rovegno optan por un look veraniego lleno de color , confort y mucha actitud. La playa, además de ser un lugar ideal para desconectar y disfrutar, se convierte en el escenario perfecto para mostrar las nuevas tendencias de bikinis , fusionando comodidad y estilo. En este inicio de año, ellas y otras influencer se destacan al llevar prendas que reflejan los cambios de estación, arriesgándose con diseños más atrevidos y atrevidas combinaciones de colores que elevan el concepto de lo tradicional. ¡Adiós a lo predecible, bienvenidos los bikinis que marcan el camino hacia un 2025 lleno de nuevas posibilidades! Este comienzo de año en la playa también es una invitación a dejar atrás las opciones clásicas y abrazar las tendencias más actuales. Con los bikinis en tonos vibrantes y tejidos innovadores , las influencers de moda nos enseñan que la versatilidad está en los detalles. Las nuevas colecciones para esta temporada nos ofrecen opciones para cada tipo de cuerpo y estilo, desde los cortes más sencillos hasta los más elaborados, todo en un esfuerzo por aportar frescura y modernidad a los días soleados.

Natalie Vértiz ha sido otra de las figuras que ha marcado la pauta este inicio de año con un bikini de dos piezas en tonos vibrantes , perfectos para el clima cálido. Este diseño destaca por sus copas estructuradas, que brindan soporte y comodidad sin sacrificar estilo. Los colores encendidos, como el fucsia y el naranja, son ideales para resaltar el bronceado y agregar un toque de energía al look playero. El sujetador con copas , además de ser tendencia, favorece a quienes buscan un ajuste perfecto y elegante. Natalie Vértiz no solo brilla por su belleza, sino por su capacidad para elegir piezas que combinan funcionalidad y diseño, reflejando su lado más chic y fashionista en las playas del Perú.

Luciana Fuster, otra de las figuras que marca tendencia en este inicio de 2025, ha optado por un bikini de dos piezas en un tono verde profundo, inspirado en la naturaleza. Este color, que evoca frescura, equilibrio y conexión con el entorno natural, ha sido una de las elecciones más acertadas para quienes buscan un look relajado pero sofisticado. El verde no solo resalta el bronceado, sino que también aporta un aire de serenidad y vitalidad, convirtiéndose en el tono ideal para quienes desean reflejar armonía en sus looks playeros. Luciana, fiel a su estilo elegante y fresco, ha elegido un modelo que resalta su figura de manera sutil, con detalles que capturan la esencia del verano 2025. Este bikini, perfecto para días de playa y piscina, es una clara muestra de cómo la moda y la naturaleza se fusionan para crear tendencias llenas de estilo.