Ludwika Paleta conmueve al contar que abortó varias veces durante su matrimonio

Ludwika Paleta desde niña se robó el corazón del público por su talento y belleza que destacaba por sus grandes ojos azules, deslumbrando en cada exitosa telenovela que trabajó en Televisa.

La actriz aunque suele ser reservada con su vida privada, reveló que le fue difícil convertirse en madre tras abortar en varias ocasiones durante su matrimonio con Emiliano Salinas.

Ludwika Paleta y Emiliano Salinas

La pareja el año pasado enfrentó uno de los momentos más complicados de su relación cuando el hijo del diputado mexicano fue nombrado en el juicio de Estados Unidos contra Keith Raniere, fundador de la secta sexual Nxivm.

Aunque Salinas no tuvo ningún cargo en su contra, las críticas no se hicieron esperar por los vídeos donde se le veía junto al representante de la secta y compartían actividades juntos. Al final lograron superar y se alejaron de las luces de la cámara.

¿Ludwika Paleta abortó varias veces?

Por medio de una entrevista a la revista Caras, la mexicana confesó algunos detalles de vida familiar. “La gente no sabe la gran persona que es Emiliano. Lo han tratado tan mal toda su vida que siempre digo que si tuvieran la oportunidad de conocer su corazón, como lo conozco yo, les daría vergüenza hablar y escribir las cosas que escriben”.

La protagonista de "Amigas y rivales" también narró que no fue fácil tener a sus mellizos. “Nos costó mucho trabajo tener a nuestros bebés… a diferencia de hace 20 años, cuando tuve a Nicolás porque se me chispoteó. Con Emiliano perdí muchos embarazos. Después me hice muchos ‘in vitro’, hasta que pegó. Sebastián y Bárbara son nuestras joyitas, nuestros tesoros”.

Esposo de Ludwika Paleta vinculado a secta sexual

Emiliano luego del escándalo ante las investigaciones al líder de su secta quien al final fue culpado de cargos como tráfico sexual y abuso de menores, además por las mujeres que servían como sus esclavas sexuales.

"En los últimos días se han hecho públicas diversas informaciones e imágenes relacionadas con prácticas que se llevaban a cabo dentro del grupo denominado DOS, mismas que condeno y rechazo categóricamente”, expresó en su comunicado

“Durante el periodo de mi asociación comercial con la empresa NXIVM, jamás participé o estuve involucrado de forma alguna con DOS y, como se ha revelado en la propia cobertura del caso, sus integrantes siempre negaron la existencia de las prácticas que hoy se conocen sobre el grupo”.

Novelas de Ludwika Paleta "Amigas y rivales"