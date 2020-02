Yadhira Carrillo y Juan Collado renovaron sus votos, mientras piden 20 años de cárcel para él

Yadhira Carrillo reveló que renovó sus votos de casada con el abogado Juan Collado durante la estancia en prisión de su esposo.

La actriz mexicana señaló que estos momentos duros y el tiempo que su esposo estuvo en prisión le ayudaron a fortalecer su matrimonio.

“Me volvió a casar con él aquí adentro. De inicio cuando entró aquí le dije ‘mi corazón lindo, me vuelvo a casar contigo’. Le traje una argolla nueva y le dije ‘me caso contigo hoy y otra vez toda mi vida y si por lo que fuera tú estuvieras aquí una vida entera, porque así lo quiso la vida, yo voy a estar una vida contigo, una vida entera. Donde tú estés, yo voy a estar’”, declaró al programa ‘Ventaneando’.

“No voy a abandar a mi esposo esté el tiempo que esté aquí, yo estaré aquí con él más que conmigo misma. Estoy fuerte, hay momentos tristes en mi soledad, no salgo de mi casa, me cuesta mucho trabajo salir de mi casa, no tengo mucho ánimo de arreglarme”, dijo.

Mientras Yadhira Carrillo declara que jamás abandonará a su esposo, la Fiscalía General de la República pide que el abogado mexicano sea sentenciado a 20 años por lavado de dinero tras realizar transferencias financieras a Andorra, España y otras partes de Europa sin necesidad de comprobar la procedencia de los fondos.

Según el portal Milenio, el 5 de febrero de este año, la fiscalía solicitó al juez de control que lleva el caso en el Reclusorio Norte que declaren culpable a Juan Collado.