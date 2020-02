Nicola Porcella no va más en Todo por amor tras "broma" a Karina Rivera [VIDEO]

Tras hacer desatinada broma a Karina Rivera, Nicola Porcella no va más en Todo por amor. El modelo no apareció hoy miércoles en el programa.

Karina Rivera indicó que Nicola Porcella se tomará un tiempo fuera de pantallas para reflexionar tras error que cometió en vivo.

"Antes de empezar con el programa quiero manifestarles que Nicola hizo un comentario fuera de lugar antes de ayer. Estuvo muy mal lo que dijo, cometió un error y me pidió disculpas, lo hizo dentro y fuera del programa. No solo a mi, sino a los directivos de este canal", indicó.

"Todos los que estamos en este negocio de televisión estamos expuestos a cometer errores, sobretodo los que estamos en la adrenalina del primer programa", acotó.

"Hoy Nicola no estará conmigo, necesita un tiempo para procesar ese comentario inapropiado. No se siente bien, y me hizo llegar nuevamente sus disculpas a mi y a todas las mujeres del Perú", concluyó la animadora.

¿Qué broma hizo Nicola Porcella?

Este lunes se estrenó Todo por amor, con la conducción de Karina Rivera y Nicola Porcella.

En plena transmisión del programa, uno de los concursantes se atrevió a halagar la belleza de la animadora. Ahí es donde el exintegrante de Esto es Guerra intervino para hacer una broma que terminó ofendiendo a Karina.

“Producción a mí no me moleste. Espérense vamos hacer algo acá porque aquí nadie se gilea a Karina (Rivera) más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata. Tú, no. Es la verdad”, dijo Nicola Porcella ante una incómoda sonrisa de la experimentada conductora de TV.