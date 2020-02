Alexandra Hörler a Karina tras "broma" de Nicola: "Ejerce tu derecho al respeto y dignidad"

Alexandra Hörler también fue una de las figuras de la televisión que se pronunció sobre el comentario de Nicola Porcella a Karina Rivera. La periodista no solo se dirigió al modelo, sino también a la conductora de TV.

Como se recuerda, Nicola Porcella generó polémica por decir que "nadie se gilea a Karina más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”.

“Callar ante estas situaciones es avalar y normalizar estas actitudes. No calles porque estás al aire. No calles porque hay más gente para no hacer problemas. Si alguien te ofende así, el problema es él, no tú. Él es el equivocado, no tú. Tú sólo ejerce tu derecho al respeto y dignidad”, escribió la periodista en su red social.

De esta forma recalcó que alguna mujer, sea quien sea, jamás debe callar si se siente ofendida.

“Estas ‘bromas’ son bajas. No dan risa, dan rabia. Es una falta de respeto y, además, descolocas, incómodas y dejas vulnerable a tu compañera. Date tu lugar y ponlo en el suyo. Las mujeres no son pedazos de carnes por los que se paga”, recalcó.

Alexandra Hörler nunca ha dudado en defenderse si se ha sentido atacada o minimizada. Muchas veces por los desatinados comentarios de su compañero de conducción Gonzalo Núñez.