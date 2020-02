Rosángela Espinoza deja “Esto es Guerra” para enfocarse en sus estudios

Rosángela Espinoza es una de las chicas más polémicas en “Esto es Guerra”, pues se ha caracterizado por decir las cosas sin filtro. Asimismo, la popular ‘chica selfie’ siempre ha contado orgullosa que se encuentra estudiando la carrera de marketing.

Sin embargo, Rosángela Espinoza dio una noticia que dejó en shock a todos sus seguidores, ya que anunció sorpresivamente que abandonó “Esto es Guerra”.

“Chicos, no regresaré a ‘EEFG’, porque quiero cumplir mi objetivo de este año que es graduarme. Igual, muy agradecida por la oportunidad que me brindaron”, escribió en la ex chica reality en su cuenta de Twitter.

Esta noticia tomó por sorpresa a sus fans, pero no dejaron de demostrarle su apoyo a la popular ‘chica selfie’.

“Hoy por hoy, mi prioridad es terminar la carrera profesional. Este año culmino, por eso es que necesito estar 100% enfocada. No regresaré al reality de competencia. Muy agradecida por la oportunidad”, agregó Rosángela Espinoza en sus historias de Instagram.

Cabe resaltar que, hace unos días mostró orgullosa sus calificaciones y ratificó que sus prioridades son sus estudios.

"Cada vez estoy más cerca de cumplir mi sueño, y este año mi prioridad es terminar mi carrera. Todo esfuerzo tiene su recompensa", publicó en Instagram.