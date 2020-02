Tío de Jefferson Farfán sobre ‘El 10 de la calle’: “Prefiero ver el Chavo del 8”

El exfutbolista Roberto Farfán, tío de Jefferson Farfán mencionó que no ha visto la película de su sobrino y que antes prefiere ver ‘El Chavo del 8’. La ‘Foca’ mencionó que prefiere no hablar sobre su ausencia en ‘El 10 de la Calle’.

El exdeportista indicó que él es la verdadera ‘Foca’ y que su sobrino obtuvo ese apodo por él.

"La ‘Foca’ soy yo, eso lo sabe todo el mundo. A él le pusieron 'Foquita por ser mi sobrino. Lo apadriné para que se haga famoso”, señaló a Trome.

Roberto también reveló que hace muchos años a Jefferson le robaron los chimpunes, por lo que le prestó los suyos.

“Él tomó un taxi y como el chofer no tenía cambio, bajó a cambiar billete. Cuando regresó, el auto ya no estaba. Era muy sano. No tenía calle. Allí perdió todo. Había dejado su maletín con sus cosas en el carro y como el fin de semana tenía que viajar con Alianza y yo no iba, le dije al utilero que le dé los míos”, indicó.

Ethel Pozo ataca a Jefferson Farfán

La conductora de ‘América Hoy’ mencionó durante su programa que Jefferson Farfán se excedió con la cantidad de dinero que le está pidiendo a Melissa Klug:

“Me tiene indignada porque ha escapado de todo límite, y les hablo a las mamás, ¿pueden creer ustedes? Que Jefferson Farfán, el jugador que tantos logros al Perú le ha dado, pero que sabemos de su situación económica, le exige a la madre de sus hijos 860 mil dólares”, expresó.