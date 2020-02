Tras el escándalo con Yolanda Andrade, Verónica Castro dio su primera entrevista

Verónica Castro es una de las artistas mexicanas más reconocidas y tuvo un 2019 bastante movido, ya que la actriz tuvo que retirarse del mundo del espectáculo tras el escándalo con Yolanda Andrade.

Pues, la actriz y conductora afirmaba que había tenido una relación con la madre de Cristian Castro, con quien incluso se habría casado.

La reconocida actriz de 67 años nunca habló sobre el tema y por el contrario, se alejó del medio artístico.

Pero como dice el dicho: “el tiempo lo cura todo”. Luego de varios meses, Verónica Castro reapareció y le dio una entrevista a su amiga Galilea Montijo, donde se animó a confesar muchos episodios de su vida personal, profesional y sobre su actual estado.

Verónica Castro confesó que antes la belleza no era sinónimo de talento y que uno se tenía que preparar para aparecer en televisión. “Muchas, muchas veces (le negaron un papel). Lo que pasaba es que la gente que tenía una buena cara o un buen físico era muy difícil que funcionara como buena actriz. Lo que sí estuvo padre es que Don Emilio ganó la apuesta, porque hubo una apuesta entre Emilio con todos los productores de que no iba yo a poder”, mencionó en la entrevista para LatinUs.

“La belleza no era bien vista ni aceptada en la televisión ni en el teatro. Uno tenía que demostrar mucho, así que me la pasé en el pasillo 15 años, era el comodín durante 15 años para que me dieran la oportunidad del estelar”, contó la reconocida actriz.

Asimismo, Verónica Castro afirmó que sufre cada vez que aparece un nuevo escándalo de su hijo Cristian.

“Él se divierte y todo se lo toma a broma, también dice algo muy cierto: ‘si no les sueltas algo así de divertido o chistoso o picante a los periodistas, pues cuál es el chiste y de qué van a hablar y entonces no les vas a dar de comer y darles tantito’. Es un loquito. Yo creo que salió a su papá, porque yo estoy loca pero no tanto”, agregó la popular Virginia de la Mora en ‘La Casa de las Flores’.

¿Por qué Verónica Castro quiere retirarse?

La madre de Cristian Castro reveló que los rumores sobre su vida personal fueron uno de los motivos para retirarse, pero no fue la principal, ya que el estado de salud de su madre la impulsaron a tomar esta decisión.

"Es el momento de mandar todo esto a la fregada. Yo necesito concentrarme en este asunto que es mi prioridad (…) Para mí ha sido una bendición esta carrera. La amo, lo sé, la conozco, la disfruto, la gozo, la exprimo, cada uno de mis personajes me gusta saborearlos, me gusta quedarme con él un tiempo, me gusta vivirlo, me desgarro para poderme meter en un personaje y poderlo agarrar desde adentro", dijo la actriz.

Verónica Castro en ‘La Casa de las Flores’