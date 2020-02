Ashton Kutcher habló sobre el tipo de relación que tiene con Demi Moore

En septiembre del 2019, Demi Moore lanzó su libro de memorias Inside Out. En esta publicación la actriz acusó a Ashton Kutcher de haberle sido infiel en varias oportunidades, esto hizo que el actor estadounidense estuvieron en todos los portales del mundo.

Ante estos dichos, Ashton Kutcher publicó: “Estaba a punto de apretar el botón (de publicar) en un tuit realmente sarcástico. Luego vi a mi hijo, mi hija y mi esposa y lo borré”.

Después de varios meses, Ashton Kutcher se animó a hablar sobre la relación que tiene con Demi Moore y con las hijas de la actriz y Bruce Willis, Rumer, Scout y Tallulah, con quienes convivió muchos años.

En el podcast WTF de Marc Maron, el esposo de Mila Kunis reveló que “no nos vemos. Y realmente hago un esfuerzo consciente para mantenerme en contacto con las chicas”.

Asimismo, señaló que mantiene un cariño profundo por las hijas de Demi Moore y Bruce Willis. "Fueron ocho años [los que duró su relación con Demi]. Tallulah tenía ocho o nueve años, era la más joven. Rumer tenía 12 o 13 cuando empezamos a salir. Cuando nos divorciamos, Tallulah se estaba graduando en Secundaria (…) Las amo. Y nunca voy a dejar de amarlas, ¿verdad?, y respetarlas y honrarlas y alentarlas para que tengan éxito en lo que sea que estén persiguiendo".

En este mismo podcast, Kutcher contó que siempre ha respetado al padre de las hijas de Demi Moore y que su relación con ellas es muy buena.

"Nunca intenté ser su padre. Siempre he respetado a Bruce y pienso que es un ser humano brillante y un hombre maravilloso. Si no quieren tener ningún tipo de compromiso conmigo, no voy a forzarlas a ello, pero sí lo hacen y es maravilloso", mencionó.