Hija de J.Lo impactó junto a su mamá en la presentación del Super Bowl 2020 [VIDEO]

Jennifer López y Shakira imparables conquistaron con su presentación en el entretiempo de la final del Super Bowl 2020 donde cantaron sus mejores clásicos, haciendo bailar a los presentes en el Hard Rock.

Sin embargo, el protagonismo de la noche se la llevó la hija de J.Lo con March Anthony, quien asombró al aparecer cantando Let's Get Loud.

La primogénita de la artista que ya había demostrado su habilidad en el canto, dejó atónitos a los asistentes cuando apareció con un traje plateado enamorando con su voz e interpretando un clásico tema de sus mamá.

FOTO: AFP

Los asistentes no dejaban de corear la canción mientras veían a Emme interpretar. A su vez, la estadounidense no dejó de conquistar con sensuales pasos acompañada por un elenco de baile.

baby emme absolutely killing it. look at this little star #jlo pic.twitter.com/UKw9Dbu3yc