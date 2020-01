Oscar 2020: Brad Pitt causa sensación en almuerzo de nominados con insólita broma

No, esta vez Brad Pitt no ha causado revuelo por Jennifer Aniston. Esta vez se robó la mirada de muchos gracias a una ocurrente broma. El actor asistió al almuerzo realizado para los nominados de los Premios Oscar.

Al igual que todos, le dieron un gafete donde tenía que colocar su nombre. Pero Brad Pitt no solo hizo eso, además le agregó: "Brad Pitt. Mejor Actor de Reparto, Once Upon a Time in Hollywood”, y así entró a la reunión, donde se encontró con los demás nominados.

Sus colegas y gente de producción no tardaron en darse cuenta, siendo la sensación de la noche por su ocurrente acción.

En la ceremonia compartió con artistas como Cynthia Erivo, Charlize Theron, Renée Zellweger y Leonardo di Caprio.