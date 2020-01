Irina Shayk habló por primera vez de su ruptura con Bradley Cooper: "Es difícil"

Irina Shayk es conocida por su hermetismo con respecto a su vida privada. Es por ello que sorprendió al hablar de su ruptura con el actor Bradley Cooper, con quien tiene una hija de 3 años, Lea De Seine Shayk Cooper.

“Creo que en todas las buenas relaciones entregas lo mejor y lo peor de ti, es simplemente la naturaleza del ser humano“, indicó Irina a la revista Vogue de Gran Bretaña.

“Dos buenas personas no tienen que ser una gran pareja”, acotó la modelo sobre el actor, con quien tuvo una relación de cuatro años.

“Pienso que tuvimos mucha suerte de experimentar lo que teníamos el uno con el otro”, remarcó. “La vida sin B es un terreno nuevo”, acotó.

Irina Shayk tiene 34 años y aunque su carrera va viento en popa, resalta que no ha sido fácil.

“Es difícil encontrar un equilibrio entre ser madre soltera y ser una mujer trabajadora y proveedora”, indicó.

“Créeme, hay días en que me despierto y digo: ‘Dios mío, no sé qué hacer, me estoy desmoronando'”, declaró a la revista, cuya edición de marzo saldrá a la venta el 31 de enero.

En otro momento, confesó tener una carácter fuerte, hecho que le ha costado algunas relación. "Tengo una personalidad fuerte y definitivamente sé lo que quiero, y creo que algunos hombres tienen miedo de eso", destacó.

"Si alguien está fuera de mi vida, está fuera de mi vida y realmente corté todos los lazos, ¿sabes?", fueron las fuertes declaraciones de la modelo.