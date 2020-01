Geraldine Bazán rechaza entrevista de reportera y la deja con la palabra en la boca

Geraldine Bazán sorprendió a reportera tras dejarla con la palabra en la boca. Según se puede ver en las imágenes, la actriz evita concederle una entrevista y camina de frente, no haciendo caso a las cámaras de Suelta la Sopa, espacio de Telemundo.

Según contó la reportera Greydis Gil, Geraldine Bazán no tuvo ningún problema en responder a los demás medios, quienes le preguntaron sobre el reciente estreno de su cinta Los leones, pero también le consultaron sobre su vida privada.

Es por ello que tras la actitud de la exesposa de Gabriel Soto, la periodista se mostró sorprendida.

“A mi me pareció un desplante feo e innecesario aunque no lo tomo personal. Si no quiere dar entrevista que no nos inviten al evento entonces. Siempre hago mis entrevistas de una forma muy respetuosa aún cuando me toca preguntar algo relacionado con la vida personal, que no fue el caso porque ni siquiera le pude hablar", indicó la reportera.

"La admiro como profesional, como mujer y entiendo su sensibilidad ante este proceso doloroso pero creo que hay mejores maneras de proyectarse. Por ejemplo: ante una pregunta incómoda, que tampoco fue el caso, siempre puedes decir: no quiero hablar del tema ¡y listo! Bendiciones para ella y ¡ojalá podamos hablar en otra ocasión!”, acotó en su red social.